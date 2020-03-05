Депутаты предложили присвоить Омску звание «Город трудовой доблести»

5 Март 2020 2020-03-05T10:21:08+03:00

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1 марта принят федеральный закон о присвоении звания «Город трудовой доблести» городам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Сразу несколько ветеранских организаций Омска, а также представители предприятий и почетные граждане обратились в мэрию с просьбой о присвоении нашему городу такого высокого звания. В администрации пришли к выводу, что все основания для этого есть.

По словам директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрея Подгорбунских, Омск отвечает всем необходимым требованиям: предприятия города имеют госнаграды и переходящие знамена, а их сотрудники – награды за трудовые заслуги и героизм жителей во время Великой Отечественной войны.

– Администрация провела работу по сбору документов, подтверждающих наличие оснований для присвоения почетного звания, – отметил Андрей Подгорбунских. – Мы получили информацию от Росстата, от предприятий города. Я хочу сказать большое спасибо омичам, которые оперативно откликнулись на просьбу собрать доказательства трудовых подвигов наших земляков во время войны.

Мэрия вынесла предложение на рассмотрение в Омский горсовет. Депутаты единогласно поддержали эту инициативу.

– И уже сейчас мы имеем полное право вынести это предложение на рассмотрение, потому что Омск – это действительно Город трудовой доблести, – подчеркнул председатель горсовета Владимир Корбут. – У нас есть история и подвиг омичей, позволяющие нашему родному городу стать одним из первых в России, которые будут носить такое высокое звание. Что жители нашего региона внесли огромнейший вклад в Победу, не подлежит никакому сомнению. Не только вооружение, но и продукты питания, которые Омская область поставляла на фронт, помогли в общем для всей страны деле. Надеюсь, что к Дню труда, 1 мая, все организационные моменты будут улажены и Омску присвоят это почетное звание.

Парламентарии в свою очередь направили предложение о присвоении Омску звания «Город трудовой доблести» губернатору и коллегам из Заксобрания. После того, как инициатива будет рассмотрена там, ее направят российский организационный комитет «Победа», и уже его специалисты будут рекомендовать президенту издать соответствующий Указ.

После присвоения Омску почетного звания в городе появится стела, 1 и 9 мая, а также в День города в честь этого события будут проводиться праздничные салюты и мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU