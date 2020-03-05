2020-03-05T08:51:32+03:00
Происшествия

В Таре на голову двум девушкам упала глыба снега

У одной из пострадавших открытая черепно-мозговая травма
Станислав МУХИН
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Девушки пострадали.Девушки пострадали.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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ЧП произошло в Таре. Местная 22-летняя жительница пришла увидеться со своей 25-летней подругой, работавшей кассиром в супермаркете. Они вышли на крыльцо для небольшой беседы. В этот момент все и случилось.

- С крыши магазина на девушек сошел снег. Они обратились в больницу. 22-летняя жительница от помощи отказалась. У ее подруги более тяжелые травмы - открытая черепно-мозговая травма, повреждение позвоночника. Угрозы жизни нет, - рассказали подробности "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.

В ближайшее время материалы дела, скорее всего, передадут в следственный комитет. Уже установлен собственник помещения, который должен был следить за своевременной очисткой кровли от снега и наледи.

- Одна из пострадавших отказалась от госпитализации, так как не получила серьезных повреждений, у второй - сотрясение мозга. Тарские медики не обнаружили внутричерепных гематом и иных скрытых повреждений, а также ушили рану на поверхности головы. Девушка находится под присмотром врачей в Тарской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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