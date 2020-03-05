Омичка бросила свою 4-месячную дочь в полицейском участке

5 Март 2020 2020-03-05T08:26:20+03:00

Девочку на скорой увезли в больницу - выяснилось, что у нее вывихнуто плечо. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Мамашу подозревают в том, что она истязала младенца

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В полицию с просьбой спасти ее 4-месячную внучку обратилась 58-летняя омичка. Женщина рассказала, что ее сын с сожительницей пьянствуют в присутствии младенца и могут причинить ему вред.

Приехавшие на место правоохранители увидели в квартире агрессивных родителей малышки. Вокруг были разбросаны вещи девочки, среди которых она и барахталась.

Мамашу с ребенком доставили в полицию. После опроса женщина сообщила, что дочь ей не нужна. Она оставила ее в участке и ушла домой. Подкидыша на скорой увезли в больницу. Выяснилось, что у малышки вывихнуто плечо. Мать-кукушку теперь подозревают в том, что она издевалась над младенцем.

– Полицейскими продолжается проведение проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям родителей, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Ранее мать и отец девочки на профилактических учетах не состояли, к уголовной и административной ответственности не привлекались

ИСТОЧНИК KP.RU