Омичу, убившему приятеля табуреткой, вынесли приговор

5 Март 2020 2020-03-05T07:12:47+03:00

Потерпевший умирал на его глазах несколько часов – убийца вместо помощи просто оттащил его в сторону, чтобы не мешал проходу

Изменить размер текста: A A

В Омске вынесли приговор жестокому убийце. Вся эта история случилась в период с 28 по 30 мая в частном доме на окраине. Все это время там шло непрекращающееся застолье. Вероятно, в какой-то момент возник традиционный вопрос, кто кого уважает. Один из собутыльников посчитал, что его чувства оскорблены. За него вступился приятель. Он схватил табуретку и начал наносить ей удары по голове обидчика. Когда тот перестал сопротивляться, оттащил его в нежилую часть дома и пошел спать.

Наутро, заметив, что избитый еще жив, принес ему воды и оттащил в сторону – чтобы не мешал проходу. А когда мужчина умер, убийца вместе с приятелем просто вынесли тело за ворота двора.

– Вину в совершении преступления в ходе судебного разбирательства подсудимый признал частично, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Ленинский районный суд г. Омска назначил ему окончательное наказание в виде 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Защита убийцы посчитала приговор слишком суровым и пыталась его обжаловать. Но суд высшей инстанции оставил его в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU