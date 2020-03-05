2020-03-05T07:12:47+03:00
Происшествия

Омичу, убившему приятеля табуреткой, вынесли приговор

Потерпевший умирал на его глазах несколько часов – убийца вместо помощи просто оттащил его в сторону, чтобы не мешал проходу
Анна МИКУЛА
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Суд высшей инстанции оставил его в силе.Суд высшей инстанции оставил его в силе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске вынесли приговор жестокому убийце. Вся эта история случилась в период с 28 по 30 мая в частном доме на окраине. Все это время там шло непрекращающееся застолье. Вероятно, в какой-то момент возник традиционный вопрос, кто кого уважает. Один из собутыльников посчитал, что его чувства оскорблены. За него вступился приятель. Он схватил табуретку и начал наносить ей удары по голове обидчика. Когда тот перестал сопротивляться, оттащил его в нежилую часть дома и пошел спать.

Наутро, заметив, что избитый еще жив, принес ему воды и оттащил в сторону – чтобы не мешал проходу. А когда мужчина умер, убийца вместе с приятелем просто вынесли тело за ворота двора.

– Вину в совершении преступления в ходе судебного разбирательства подсудимый признал частично, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Ленинский районный суд г. Омска назначил ему окончательное наказание в виде 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Защита убийцы посчитала приговор слишком суровым и пыталась его обжаловать. Но суд высшей инстанции оставил его в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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