В Омске у отца отобрали ребенка, которого он избивал за плохие оценки

4 Март 2020 2020-03-04T14:23:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычное обращение поступило в дежурную часть от омички. 20-летняя девушка рассказала, что заметила у своего брата множественные побои: синяки и ссадины. 10-летний мальчик признался, что это дело рук отца. Дочка решила проучить агрессивного родителя. Выяснилось, что он бил ребенка ремнем из-за плохих оценок. Мать мальчик потерял 4 года назад.

47-летнего отца пригласили на разговор в инспекцию по делам несовершеннолетних. Но там все пошло не по плану. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, мужчина начал вести себя агрессивно, кидался на своих детей и кричал. В итоге силовики решили поместить ребенка в социальный центр на время проведения проверки. Назначено медэкспертиза для определения степени тяжести телесных повреждений. Тогда в отношении отца полиция уже и будет принимать решение. Ранее эта семья в поле зрения правоохранительных органов никогда не попадала.

ИСТОЧНИК KP.RU