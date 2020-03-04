2020-03-04T13:10:08+03:00
Общество

В Омске Burger King и кондитерскую фабрику оштрафовали из-за выбросов

Они не контролировали их
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Выбросы ими никак не контролировались.Выбросы ими никак не контролировались.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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После очередного шквала жалоб омичей на неприятный запах в городе и выбросы в министерстве экологии отчитались об очередных рейдах. В ведомстве озвучили итоге ряд внеплановых проверок. Ожидаемо многие предприятия вообще не следят за выбросами, производимыми ими. Например, в ООО «ЭКОРОС-Сибирь», которое занимается производством нефтепродуктов и обработкой пластмассы, не следили за этим. Компанию, зарегистрированную на Левом Берегу оштрафовали.

Та же самая участь ждала ООО «Сладуница», ООО «Фирма «Бизон» и ООО «БУРГЕР РУС», больше известного, как Burger King. Там тоже нашли нарушения.

- По результатам проверок за невыполнение мероприятий по регулированию выбросов, загрязняющих веществ в атмосферный воздух при наступлении неблагоприятных метеорологических условий, ответственные лица были привлечены к административной ответственности. В целях устранения выявленных нарушений были выданы предписания, - говорится в официальном сообщении минприроды.

После оплаты штрафов все эти компании продолжат свою деятельность. Глава минприроды Илья Лобов накануне честно заявил, что в ближайшие 4 года проблема выбросов никуда не денется в Омске. И дышать станет легче лишь после 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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