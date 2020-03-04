Стало известно, почему рухнул гараж, под обломками которого пострадали двое омичей

4 Март 2020 2020-03-04T12:17:17+03:00

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Появились подробности вчерашнего ЧП на Левом Берегу. Напомним, что вечером там обрушился гараж в одном из кооперативов. Из-под обломков вытащили двоих омичей - они получили различные травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Как оказалось, в момент происшествия двое друзей занимались ремонтом машины. По данным омской полиции, велись сварочные работы. Они собирались починить глушитель на авто. Во время сварочных работ произошло резкое возгорание бензина, а потом и взрыв. Из-за этого люди оказались под обломками бокса.

ИСТОЧНИК KP.RU