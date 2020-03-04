Омич угнал у приятеля машину, чтобы помириться с любимой
Омич с бригадой строителей приехал на работу в Муромцево. Рано утром он обнаружил, что его "Хонду" стоимостью 170 тысяч рублей кто-то угнал. 35-летний водитель обратился в полицию. Там быстро выяснили, что к угону причастен один из его бригады. Иномарку нашли недалеко от Муромцево в кювете трассы.
Как выяснилось, 23-летний рабочий накануне поругался с девушкой. Мириться он решил непременно ночью, поэтому и угнал машину напарника. Собирался доехать до Омска, но в итоге не справился с управлением. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, "Хонда" улетела в кювет и разбилась. А угонщик обнаружился у своего друга. До девушки он так и не доехал. Теперь ему грозит срок за угон.
ИСТОЧНИК KP.RU