Омич угнал у приятеля машину, чтобы помириться с любимой

4 Март 2020 2020-03-04T11:18:03+03:00

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Омич с бригадой строителей приехал на работу в Муромцево. Рано утром он обнаружил, что его "Хонду" стоимостью 170 тысяч рублей кто-то угнал. 35-летний водитель обратился в полицию. Там быстро выяснили, что к угону причастен один из его бригады. Иномарку нашли недалеко от Муромцево в кювете трассы.

Как выяснилось, 23-летний рабочий накануне поругался с девушкой. Мириться он решил непременно ночью, поэтому и угнал машину напарника. Собирался доехать до Омска, но в итоге не справился с управлением. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, "Хонда" улетела в кювет и разбилась. А угонщик обнаружился у своего друга. До девушки он так и не доехал. Теперь ему грозит срок за угон.

ИСТОЧНИК KP.RU