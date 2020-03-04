Стало известно, какие перестановки произошли в руководстве комитетов Омского горсовета

4 Март 2020 2020-03-04T10:15:44+03:00

Новые главы появились у половины из них

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Сегодня, 4 марта, в структуре Омского горсовета произошли существенные изменения. На пленарном заседании выбрали нового вице-спикера. Андрея Ткачука, переехавшего в другой город, на этом посту заменил Виталий Путинцев.

В перерыве прошли блиц-заседания сразу нескольких комитетов. Единственный вопрос, который рассматривали их члены – выборы председателя и его заместителей.

В горсовете появились два новых комитета – по экономическим вопросам и муниципальной собственности.

Руководителем первого назначили Алексея Провозина. Его замами стали Юрий Арчибасов и Владимир Гуселетов.

Комитет по муниципальной собственности возглавил Максим Астафьев, его заместителями выбрали Антона Ремнева и Алексея Ложкина.

Соответственно освободилось место председателя комитета по социальным вопросам, которое занимал Астафьев. На эту должность коллеги выбрали Светлану Студеникина, занимавшую до этого момента место заместителя. Ее замами стали Александр Мураховский и Юрий Козловский.

Комитет по ЖКХ и транспорту возглавлял Виталий Путинцев. Но поскольку он избран вице-спикером горсовета, и эта должность освободилась. Члены комитета избрали новым председателем Аркадия Лунева. Его замом стал Андрей Никитин Владимир Казанин.

ИСТОЧНИК KP.RU