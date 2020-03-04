2020-03-04T09:03:34+03:00
Общество

Омич, задолжавший по алиментам 230 тысяч, лишился машины

Он не платил своей бывшей семье
Станислав МУХИН
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Большими неприятностями обернулось нежелание платить по счетам для 34-летнего омича. Он задолжал своей бывшей семье около 230 тысяч по алиментам. Он не помогал финансово экс-супруге и сыновьям, которым исполнилось 6 и 7 лет. В итоге должником занялись судебные приставы.

Они арестовали автомобиль DAIHATSU 2002 года выпуска и списали с его счета 100 тысяч рублей в счет погашения задолженности. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Омской области. Более того, теперь часть зарплаты будет автоматически удерживаться работодателем нерадивого родителя. Эти деньги пойдут на оплату алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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