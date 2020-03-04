В Омском горсовете выбрали нового заместителя председателя

4 Март 2020 2020-03-04T08:52:45+03:00

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На пленарном заседании в Омском городском совете, которое состоялось сегодня, 4 марта, выбрали нового заместителя председателя.

Напомним, эта должность стала вакантной после того, как занимавший ее Андрей Ткачук сменил место жительства.

Свои кандидатуры выставили депутаты Михаил Федотов и Виталий Путинцев.

С характеристикой первого выступил его коллега Иван Федин. В качестве аргументов он назвал коммуникабельность Федотов и напомнил, что Михаил Алексеевич – бывший военный.

В поддержку Путинцева выступил Сергей Дроздов. Он сообщил, что знаком с Виталием Петровичем уже 13 лет, и все это время он проявлял себя как исключительно порядочный человек.

– Он работает в Омском городском совете уже третий созыв, – подчеркнул Дроздов. – При этом его выбирают на одном и том же округе. Это о многом говорит.

Выступил и сам Путинцев:

– Я консерватор по натуре. В подтверждение: дважды два для меня всегда будет четыре, а не столько, сколько кому-то надо, – сообщил Виталий Петрович. – Если я буду избран на этот пост, одной из приоритетных задач считаю не раскачивать организационную лодку нашего горсовета, как это иногда делалось раньше. Ближе всего конструктивное взаимодействие с председателями, теми, кто организует работу горсовета. Немаловажным считаю сказать следующее: в предыдущие годы звучал термин о единой команде администрации и горсовета. Да, цели должны быть одни и те же, но методы – разные. Единая команда – это коррупционная составляющая. Считаю необходимым организовывать конструктивную работу, но никак не единую команду.

В итоге по результатам тайного голосования 24 депутата отметили в бюллетенях Виталия Путинцева, 7 – Михаила Федотов, 3 – воздержались. После этого на общем голосовании снова большинством голосов выбрали Путинцева.

ИСТОЧНИК KP.RU