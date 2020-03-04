2020-03-04T08:52:45+03:00
Общество

В Омском горсовете выбрали нового заместителя председателя

Им стал Виталий Путинцев
Анна ЛИСОВАЯ
Поделиться:
Фото: omskgorsovet.ruФото: omskgorsovet.ru
Изменить размер текста:

На пленарном заседании в Омском городском совете, которое состоялось сегодня, 4 марта, выбрали нового заместителя председателя.

Напомним, эта должность стала вакантной после того, как занимавший ее Андрей Ткачук сменил место жительства.

Свои кандидатуры выставили депутаты Михаил Федотов и Виталий Путинцев.

С характеристикой первого выступил его коллега Иван Федин. В качестве аргументов он назвал коммуникабельность Федотов и напомнил, что Михаил Алексеевич – бывший военный.

В поддержку Путинцева выступил Сергей Дроздов. Он сообщил, что знаком с Виталием Петровичем уже 13 лет, и все это время он проявлял себя как исключительно порядочный человек.

– Он работает в Омском городском совете уже третий созыв, – подчеркнул Дроздов. – При этом его выбирают на одном и том же округе. Это о многом говорит.

Выступил и сам Путинцев:

– Я консерватор по натуре. В подтверждение: дважды два для меня всегда будет четыре, а не столько, сколько кому-то надо, – сообщил Виталий Петрович. – Если я буду избран на этот пост, одной из приоритетных задач считаю не раскачивать организационную лодку нашего горсовета, как это иногда делалось раньше. Ближе всего конструктивное взаимодействие с председателями, теми, кто организует работу горсовета. Немаловажным считаю сказать следующее: в предыдущие годы звучал термин о единой команде администрации и горсовета. Да, цели должны быть одни и те же, но методы – разные. Единая команда – это коррупционная составляющая. Считаю необходимым организовывать конструктивную работу, но никак не единую команду.

В итоге по результатам тайного голосования 24 депутата отметили в бюллетенях Виталия Путинцева, 7 – Михаила Федотов, 3 – воздержались. После этого на общем голосовании снова большинством голосов выбрали Путинцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич, задолжавший по алиментам 230 тысяч, лишился машины
В Омском горсовете выбрали нового заместителя председателя
В Омске вынесли приговор экс-директору «Омсктрансстроя», похитившему 146 млн и сбежавшему
В Омской области чиновники не хотели давать ребенку-инвалиду жилье
Прокуратура проверит санитарные условия в омской школе, на которую пожаловались ученики
Двое омичей пострадали при обрушении гаража в Омске
В Омской области появится огромная свалка
Омичка порезала ножом знакомого и сама же вызвала скорую
В Омской области к 2024 году ликвидируют 1000 мусорных полигонов
Постоянный запах выбросов в Омске объяснили изменением климата
Муж Анны Снаткиной станет ведущим нового детского шоу на ТВ-3 «Рисуем сказки»
«Если бы не нарушения, ситуация была бы другая»: В минздраве признали, что омские врачи могли спасти многодетную мать
В «ШАГе» детей и взрослых обучают на IT-шников
«Ростелеком» обеспечил видеосвязь для омских школьников в рамках открытого урока «ПроеКТОриЯ»