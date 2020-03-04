В Омске вынесли приговор экс-директору «Омсктрансстроя», похитившему 146 млн и сбежавшему

4 Март 2020 2020-03-04T08:14:29+03:00

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Бывший гендиректор ОАО «Омсктрансстрой» Виктор Себелев, обвиняемый в хищении 146 млн рублей, сбежал от правосудия в октябре. Однако по просьбе потерпевшей стороны его судили заочно.

И накануне Себелева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения в крупном размере), 17 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), 4 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В суде установлено, что в период с 2009 по 2016 фигурант продавал недвижимость ОАО «Омсктрансстрой» своим родственникам по значительно заниженной стоимости. Но даже и эти деньги не вносились в кассу организации.

– Подсудимому назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Акции предприятия, принадлежащие фигуранту дела, а также его родственникам, судом конфискованы и обращены в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU