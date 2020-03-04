В Омской области чиновники не хотели давать ребенку-инвалиду жилье

4 Март 2020 2020-03-04T08:08:37+03:00

Добиться этого семья смогла лишь через суд

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Судиться с чиновниками пришлось семье ребенка-инвалида в Калачинском районе. Там местные власти отказывали ему как льготнику в предоставлении жилья. Причем такая возможность у чиновников была. Права очередника были нарушены. В итоге семья ребенка обратилась в областную прокуратуру. Ведомство через суд заставило калачинскую администрацию выделить ему жилье.

– Калачинский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением о понуждении органа местного самоуправления исполнить соответствующую обязанность. Суд удовлетворил заявленные требования прокурора в полном объеме, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU