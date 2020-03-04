Прокуратура проверит санитарные условия в омской школе, на которую пожаловались ученики
Прокуратура Омской области проведет проверку условия обучения детей в школе Ленинского округа. На школу № 114 по улице 19-й Марьяновской пожаловались в соцсетях сами ученики и их родители. Их не устраивает, что в здании течет крыша, а в туалете постоянно пахнет канализацией. Теперь школу будут проверять МЧС и Роспотребнадзор.
- В ходе надзорных мероприятий будет проверена информация о возможных нарушениях прав несовершеннолетних на достойные условия обучения, в том числе соблюдение требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, - рассказали подробности в пресс-службе облпрокуратуры.
Департамент образования пока никак не отреагировал на эту информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU