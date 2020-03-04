Прокуратура проверит санитарные условия в омской школе, на которую пожаловались ученики

4 Март 2020 2020-03-04T07:35:46+03:00

Ученики и их родители недовольны санитарными условиями в школе. Фото: ВКонтакте

В образовательном учреждении течет крыша, а в туалете пахнет канализацией

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Прокуратура Омской области проведет проверку условия обучения детей в школе Ленинского округа. На школу № 114 по улице 19-й Марьяновской пожаловались в соцсетях сами ученики и их родители. Их не устраивает, что в здании течет крыша, а в туалете постоянно пахнет канализацией. Теперь школу будут проверять МЧС и Роспотребнадзор.

- В ходе надзорных мероприятий будет проверена информация о возможных нарушениях прав несовершеннолетних на достойные условия обучения, в том числе соблюдение требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, - рассказали подробности в пресс-службе облпрокуратуры.

Департамент образования пока никак не отреагировал на эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU