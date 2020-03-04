Двое омичей пострадали при обрушении гаража в Омске

4 Март 2020 2020-03-04T07:12:45+03:00

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Крупное ЧП произошло вечером 3 марта в одном из гаражных кооперативов Кировского округа. Там неожиданно обрушились плиты и перекрытия одного из боксов. Вызов с информацией о находящихся под завалами людях поступил на пульт МЧС.

- Прибывшими к месту сотрудниками пожарно-спасательных подразделений в 19:17 из-под завалов был извлечен пострадавший мужчина и передан сотрудникам скорой медицинской помощи, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Из-за чего произошло обрушение гаража, пока неясно. Однако, по данным регионального минздрава, в больницу доставили двоих омичей, которых пришлось вытаскивать из-под обломков. Они пострадали во время ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU