2020-03-03T14:30:39+03:00
Общество

В Омской области появится огромная свалка

Планируется, что туда будут свозить отходы со всего региона
Анна МИКУЛА
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Планируется, что на новый полигон будут свозить отходы со всего региона.Планируется, что на новый полигон будут свозить отходы со всего региона.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На данный момент в Омской области действует всего одна легальная свалка. Она находится в Называевском районе. Все остальные работают в режиме накопления, но в ближайшее время их придется окончательно закрыть.

К 2024 году в регионе ликвидируют тысячу свалок. Вместо них необходимо построить новый, соответствующий всем современным требованиям полигон. Его планируют разместить в Таврическом районе и внести в территориальную схему обращения с ТКО этим летом. Об этом рассказал во время пресс-конференции глава регионального минприроды Илья Лобов.

– Наша проблема – это фактическое отсутствие легальных мест размещения твердых бытовых отходов, – объяснил Лобов. – Все прежние места размещения отходов закрыты. На территории Омской области остался всего один полигон – в Называевском районе. Все остальные эксплуатируются в режиме накопления отходов. Нужно создание легальных мест размещения ТБО. Ведется разработка проектно-сметной документации для Таврического полигона и мусоросортировочного завода общей мощностью 400 тысяч тонн. В этом году планируем эту работу закончить, чтобы выйти на концессию и строительство полигона к 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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