Омичка порезала ножом знакомого и сама же вызвала скорую

3 Март 2020 2020-03-03T14:04:48+03:00

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Печально закончилось застолье в одной из квартир по улице 2-я Ленинградская. 40-летняя омичка выпивала в компании своих друзей и знакомых. Между пьяными гостями вдруг вспыхнула ссора. Разговора по душам не получилось. От слов оппоненты перешли к делу. В пылу ярости омичка схватила нож со стола и ударила им мужчину в грудь. Испугавшаяся сибирячка сама же вызвала скорую.

Но от ответственности это ее не освободит. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, 34-летний пострадавший получил колото-резаную рану груди слева с повреждением внутренних органов. Он находится в тяжелом состоянии. На его обидчицу завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Вспыльчивой омичке грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU