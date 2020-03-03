В Омской области к 2024 году ликвидируют 1000 мусорных полигонов

3 Март 2020 2020-03-03T13:39:57+03:00

При этом все время, пока будут идти работы, местным жителям придется дышать ядовитым свалочным газом

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В ближайшие несколько лет в регионе намечена масштабная рекультивация свалок. К 2024 году планируют закрыть тысячу таких объектов.

– Мы предусмотрели областное финансирование на ликвидацию этих объектов, – пояснил глава областного минприроды Илья Лобов. – Вывозиться они будут на объекты размещения ТКО, которые мы согласовали по 303-му приказу. Все 1000 свалок мы превратим в 30 свалок, в 2023 году будет рекультивация этих 30 свалок. Мы должны укрупнить те свалки, которые были разрешены. Мелкие свалки все свезти туда и их рекультивировать.

При этом 80% мусора, который копился с 1950-х годов, перерабатывать не будут – это нерентабельно и опасно. Горы мусора просто закроют сверху специальным колпаком, будут отведены ядовитые стоки и свалочный газ. Если первые будут очищать, второй выйдет прямо в атмосферу. А значит на ближайшие 4 года к промышленным выбросам от предприятий к омскому воздуху добавится еще один неприятный компонент.

И даже по окончании работ ситуация сразу не улучшится. На то, чтобы полностью ликвидировать так называемый накопленный вред даже на полностью закрытых свалках, потребуется 10-20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU