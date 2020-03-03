2020-03-03T14:06:51+03:00
Общество

Постоянный запах выбросов в Омске объяснили изменением климата

По утверждению главы областного минприроды, стало больше дней безветренных дней
Анна МИКУЛА
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Загрязнение воздуха в Омске объяснили штилем.Загрязнение воздуха в Омске объяснили штилем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Омичи практически каждый день жалуются на едкую химическую вонь, которая окутывает город и которую видно даже невооруженным глазом. По мнению горожан, ситуация с загрязнением воздуха резко ухудшилась в последние несколько лет.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов нашел этому довольно нетривиальное объяснение:

– Ввиду существенного изменения климатический условий, у нас существенно выросло число дней с неблагоприятными метеоусловиями, – утверждает Илья Алексеевич. – Сегодня каждый четвертый день в Омске – это день с неблагоприятными метеоусловиями. Если у нас 250 тысяч тонн выбрасывается в год, то легко подсчитать, сколько тонн выбрасывается в день. И если день неблагоприятный, то это никуда не девается из города, и мы волей-неволей чувствуем запах. И пока меняется климатическая зона, мы это ощущаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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