3 Март 2020 2020-03-03T09:57:45+03:00

После эпидемии гриппа в Омске на карантине лишь одна школа. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ после недавней эпидемии пошла на спад. В феврале Роспотребнадзор объявлял карантин. В городе пришлось закрыть более 40 омских школ. Сейчас ситуация значительно улучшилась.

- На данный момент в образовательных учреждениях города Омска с 6 февраля 2020 года введены ограничения на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий. По состоянию на 3 марта 2020 года на карантин закрыта только одна школа города Омска, частично закрыты несколько классов и групп в дошкольных образовательных учреждениях. Дополнительных рекомендаций от Роспотребнадзора не поступало, - пояснили в департаменте образования.

ИСТОЧНИК KP.RU