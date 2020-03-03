Омичей в маршрутках будут возить по 20 рублей

3 Март 2020 2020-03-03T08:30:42+03:00

Частники тоже будут возить омичей по 20 рублей. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

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С 1 марта проезд в омских муниципальных автобусах при электронной оплате картой "МИР" стоит 20 рублей вместо 25. Мэрия запустила акцию совместно с российской платежной системой. Транспортникам расходы за поездку возместит именно она. Акция продлится до июня.

Накануне стало известно, что к ней присоединяются и частные перевозчики. Они тоже будут возить омичей по 20 рублей. Важный момент: в чеке стоимость поездки по-прежнему останется 25 рублей, но списывать с карты "МИР" будут по 20.

- Для перевозчика поездка будет по-прежнему стоить 25 рублей — разницу компенсирует АО «Национальная система платежных карт» - оператор платежной системы «Мир», - сказал директор департамента транспорта Омска Александр Вялков.

ИСТОЧНИК KP.RU