2020-03-03T07:56:33+03:00
Спорт

Вратарь «Авангарда»: После проигрышей бывает, что мусорки в раздевалке ломаются

Игорь Бобков рассказал, как реагирует на поражения
Станислав МУХИН
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Игорь Бобков основной голкипер "ястребов".Игорь Бобков основной голкипер "ястребов".Фото: Instagram.com
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Голкипер омского "Авангарда" Игорь Бобков после старта плей-офф дал подробный комментарий, как он реагирует на свои ошибки и поражения. Спокойный на льду хоккеист в раздевалке, оказывается, дает волю эмоциям.

- Безусловно, бывают моменты после проигрыша, когда я понимаю, что это полностью моя вина. Тогда и мусорки в раздевалке ломаются, - цитирует sports.ru Игоря Бобкова. - Но я быстро беру себя в руки и успокаиваюсь. Хоккей – это игра ошибок, и нужно понимать, что бы ты ни делал, как бы ни переживал – этого уже не изменить.

Омский "Авангард" сейчас играет в четвертьфинале плей-офф против уфимского "Салавата". После первой игры "ястребы" ведут в серии 1:0. Второй матч состоится сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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