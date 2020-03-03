Улицу в Омске могут назвать именем маршала Язова
О планах властей дать в Омске улице имя маршала СССР Дмитрия Язова стало известно на заседании Общественной палаты. Долгое время прожившего в Омске Дмитрия Тимофеевича не стало 25 февраля, военный скончался на 96 году жизни. Власти решили увековечить его имя.
Скорее всего, улица Язова появится в Советском округе. Об этом сообщает "Омскрегион". В качестве, одного из вариантов предлагается улица 4-я Поселковая. Сейчас на ней располагается кадетский корпус имени маршала Язова.
Правда, на улице 4-я Поселковая есть множество жилых домов. А это значит, что в случае ее переименования омичам придется менять и паспорта, ведь строка с пропиской будет выглядеть иначе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Маршал Советского Союза Дмитрий Язов: досье KP.RU»