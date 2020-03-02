Стало известно, кто заменит Ткачука на посту зампреда Омского горсовета
Напомним, место заместителя председателя Омского горсовета освободилось после того, как занимавший этот пост Андрей Ткачук перебрался осенью в подмосковный город Долгопрудный.
И вот появилась ясность с тем, кто займет этот пост.
По информации «Коммерческих вестей», новым зампредом станет Виталий Путинцев. На данный момент он возглавляет комитет по вопросам ЖКХ и транспорта. Издание, со ссылкой на свои источники сообщает, что кандидатура уже согласована с губернатором Александром Бурковым.
Вероятно, этот вопрос рассмотрят на ближайшем пленарном заседании горсовета, запланированном на 4 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU