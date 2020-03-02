2020-03-02T15:15:48+03:00
Общество

Стало известно, кто заменит Ткачука на посту зампреда Омского горсовета

По всей вероятности, должность займет Виталий Путинцев
Анна МИКУЛА
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Фото: omskgorsovet.ruФото: omskgorsovet.ru
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Напомним, место заместителя председателя Омского горсовета освободилось после того, как занимавший этот пост Андрей Ткачук перебрался осенью в подмосковный город Долгопрудный.

И вот появилась ясность с тем, кто займет этот пост.

По информации «Коммерческих вестей», новым зампредом станет Виталий Путинцев. На данный момент он возглавляет комитет по вопросам ЖКХ и транспорта. Издание, со ссылкой на свои источники сообщает, что кандидатура уже согласована с губернатором Александром Бурковым.

Вероятно, этот вопрос рассмотрят на ближайшем пленарном заседании горсовета, запланированном на 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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