2020-03-02T14:27:24+03:00
Общество

Несколько улиц в Омске на весь день останутся без холодной воды

На Левом берегу будут ремонтировать трубопровод [видео]
Анна МИКУЛА
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Местным жителям стоит запастись питьевой водой заранее.Местным жителям стоит запастись питьевой водой заранее.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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Во вторник, 3 марта, на Левом берегу запланировано отключение холодной воды в домах сразу на нескольких улицах. Там будут проводить ремонтные работы на трубопроводе, расположенном в окрестностях Лесного проезда.

По информации «Омскводоканала», воды не будет с 9.30 до 19.30 в домах по следующим адресам:

– улица Волгоградская №№ 30в, 30а, 30б, 32а, 32б, 34б;

– улица Лесной проезд №№ 4, 4а, 4б.

Местным жителям стоит запастись питьевой водой заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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