2020-03-02T14:22:49+03:00
Общество

В этом году 29 февраля в Омской области родились 24 младенца

Об этом сообщает минздрав
Станислав МУХИН
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Малыши родились 24 февраля.Малыши родились 24 февраля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Омской области подвели итоги 29 февраля. По данным регионального минздрава, в этот день родились сразу 24 ребенка - 13 девочек и 11 мальчиков. У всех календарный день рождения будет один раз в четыре года. Теперь их родителям предстоит решить самый главный вопрос: когда отмечать праздник - 28 февраля или 1 марта.

Добавим, что следующий календарный день рождения, появившиеся на свет младенцы, смогут встретить лишь в 2024 году, когда им исполнится уже 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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