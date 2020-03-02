Омского «мальчика на гречке» отдадут под опеку бабушке

2 Март 2020 2020-03-02T13:47:22+03:00

Тот самый отчим (на фото справа), который издевался над ребенком.

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Недавно произошла развязка в истории 8-летнего Паши из Омска (имя изменено), за судьбой которого следила вся страна. Мать ребенка Алину Юмашеву и ее сожителя Сергея Казакова, издевавшихся над мальчиком отправили в колонию. Ее – на 1,5, его – на 4,5 года.

Напомним, мужчина в наказание за малейшую провинность ставил пасынка голыми коленями на гречку и морил голодом. Все происходило не один или два раза, а систематически – с молчаливого согласия родной матери Паши. В результате у школьника были настолько серьезные травмы, что исправить положение смогли только хирургическим способом.

Тем временем точку здесь пока ставить еще рано. С мая прошлого года, когда обо всем стало известно, мальчика то забирали из семьи, то снова возвращали матери. После того, как Юмашевой, в отношении которой сейчас решается вопрос о лишении родительских прав, вынесли приговор, ее сына временно поместили с интернат. Но, вероятно, его все-таки отдадут под опеку бабушке – видимо, той самой, которая в свое время сдавала его мать, Алину Юмашеву, в детдом.

Такую возможность обсудили накануне детский омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова и губернатор Омской области Александр Бурков.

– В ходе состоявшейся встречи детский омбудсмен и глава региона также затронули вопросы обеспечения жильем детей-сирот, профилактики преступлений и деструктивного поведения среди несовершеннолетних, – говорится в официальном сообщении на сайте Анны Кузнецовой. – Особое внимание на встрече было уделено вопросу дальнейшего жизнеустройства мальчика из Омской области, которого в качестве наказания заставляли стоять коленями на гречке. Сейчас на бабушку ребенка оформляется временная опека.

Кстати, в беседе с журналистом «Комсомолки» в конце прошлого года Паша рассказал, что планирует встречать Новый год с бабушкой. Вероятно, родственница часто проводит время с ребенком, и у них сложились неплохие отношения.

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ИСТОЧНИК KP.RU