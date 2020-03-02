Капитан омской яхты «Сибирь» выступил с заявлением

2 Март 2020 2020-03-02T10:35:17+03:00

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Напомним, накануне появилась тревожная информация. Сообщалось, что яхта «Сибирь», которая сейчас совершает кругосветное путешествие, терпит бедствие у берегов Антарктиды. При этом появилась информация, что речь идет о спасении жизней 6 омичей, находящихся на борту. Членам экипажа тут же начали звонить перепуганные родственники.

Чтобы их успокоить, капитан парусника Сергей Щербаков написал обстоятельный пост на своей странице в Facebook. Он рассказал, что ситуация действительно напряженная, но не критическая. Сейчас все находится под контролем, экипаж ждет прибытия научно-исследовательского судна. По плану оно заходит на станцию Беллинсгаузен в ближайшие дни и поднимет омскую яхту с ее экипажем к себе на борт.

– Приятно сознавать, что в этом суровом краю, где действительно много опасностей, нас не бросили! – пишет Щербаков. – Тем более в той ситуации, в которой оказалась «Сибирь», с экипажем из 6 омичей. Нам сочувствуют и советуют сотни людей, огромная им за это благодарность! Поддержка из родных мест особенно значима. Родные, близкие люди, мы их чувствуем сердцем, они с нами. Родной яхт-клуб, парусное сообщество, земляки, министерство спорта, правительство Омской области, никто не остался равнодушен! Спасибо Александру Леонидовичу Буркову, за оперативное реагирование и координацию действий с Минприроды России и Росгидрометом, которые обладают необходимым ресурсом по оказанию помощи по доставке яхты «Сибирь» на большую землю. Это однозначно предотвратит беду и даст возможность продолжить экспедицию (при транспортировке на борту судна планируем полностью восстановить все системы).

Также Сергей Щербаков выложил фото местных красот: рыбалку прямо с борта и любопытного пингвина, который приплыл навестить экипаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU