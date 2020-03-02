Омичка сделала татуировку с логотипом театра, чтобы бесплатно ходить на все спектакли
Девушке пообещали пожизненный абонемент
Фото: vk.com/csd_omsk (Ярослав Максименко)
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Представители омского Центра современной драматургии в шутку сообщили на своей странице в соцсетях: тем, кто сделает татуировку с логотипом театра, разрешат посещать все спектакли бесплатно.
Одна из самых отчаянных зрительниц восприняла это как руководство к действию, и теперь на ее руке красуется символика ЦСД и цитата из спектакля «Девушка». Привести последнюю мы не может по соображениям цензуры.
В театре жест оценили и пообещали юной поклоннице прекрасного по имени Арина пожизненный абонемент на все постановки.
ИСТОЧНИК KP.RU