Отремонтированные недавно в Омске фасады домов начали обваливаться

2 Март 2020 2020-03-02T07:42:16+03:00

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В Омске еще толком не наступила весна, а фасады домов, ремонт которых экстренно завершали в конце прошлого года, уже в морозы, начали разваливаться. Первый такой случай местные жители обнаружили на улице Богдана Хмельницкого. От балкона расположенной там двухэтажки прямо на тротуар отвалился кусок штукатурки.

– Вся красота этих домов, сданная после ремонта в ноябре 2019 стала таять вместе со снегом, – рассказывает анонимный автор поста, размещенного в паблике «ЧП Омск». – А ведь жители обрадовались: минимум 30 лет дома не получали и ремонта, и вот оно! Видимо то, что строили раньше, лучше не трогать – материалы сейчас не те, да и в морозы лепить не надо. Что же делать?

По идее восстанавливать все, что обвалилось, должны подрядчики, которые выполняли работы. Проблема в том, что контракты во многих случаях заключали с фирмами-однодневками, многие из которых уже скоро перестанут существовать.

Напомним, самый масштабный за последние годы ремонт фасадов приурочили к ноябрьскому Российско-Казахстанскому форуму в Омске, на который приезжали президенты двух стран. На преображение 169 домов, расположенных вдоль так называемого гостевого маршрута, выделили 1,1 млрд рублей. Впрочем, работы сильно затянулись и закончить их смогли только в конце декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU