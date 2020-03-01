Стало известно, какая погода ждет омичей в начале рабочей недели

1 Март 2020 2020-03-01T12:53:17+03:00

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В этом году в Омске необычайно ранняя весна. Первая оттепель наступила уже в конце февраля. Синоптики обещают, что такая погода сохранится и в первой половине новой рабочей недели.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 2 марта, ночью будет - 3...-8, днем – - 4...+1. Осадки не ожидаются. Ветер юго-восточной с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Во вторник, 3 марта, ночью будет -6...-11, при прояснении – до -16. Днем – -4...+1.Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В среду, 4 марта, ночью ожидается температура воздуха -2...-7, днем – -2...+3. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, гололед. Ветер западный 8-13 м/с, порывами до 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU