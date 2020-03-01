У шести омичей заподозрили коронавирус

1 Март 2020 2020-03-01T12:00:51+03:00

Все они прилетели из Китая

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В Омске закончилась эпидемия гриппа, в мире на спад идет истерия вокруг китайского коронавируса.

Тем не менее в областном Роспотребнадзоре делают все необходимое, чтобы зараза не попала в наш регион. Под контролем пассажиры аэропорорта, прилетающие из Индии, Тайланда, Вьетнама, Казахстана и ОАЭ. Им всем измеряют теплературу.

Особенно пристально наблюдают за транзитными пассажирами из КНР. В течение 14 дней со дня прибытия на территорию РФ они находятся под контролем медиков.

– На 28.02.2020 проведено обследование 6 граждан РФ, вернувшихся из Китая, у которых в течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ, – сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора. –Результаты исследований на наличие новой коронавирусной инфекции – отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU