2020-03-01T11:37:25+03:00
Общество

На улице Ленина в Омске расцвели розы

Необычная инсталляция появилась возле скульптуры Любочки
Анна МИКУЛА
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Фото: телеканал ТНТФото: телеканал ТНТ
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У одной из самых узнаваемых омских скульптур уже весеннее настроение. Возле Любочки неожиданно появились ярко-красные розы. Особенно колоритно инсталляция смотрится по контрасту с нерастаявшим еще снегом.

Напомним, не так давно именно эта скульптура стала предметом спора между мэрией и особо до того момента никому не известным предпринимателем. Мужчина как-то умудрился выкупить права на изображение скульптуры и запретил использовать его без согласования с ним. Горожанам в итоге удалось отстоять право бесплатно фотографироваться с Любочкой.

И вот теперь делать снимки с ней не то, что не запрещают, – призывают. Как выяснилось, уголок на улице Ленина украсили в рамках рекламной акции федерального телеканала.

Правда, у омичей осталось совсем немного времени, чтобы сделать красивые фото, – розы уберут уже 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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