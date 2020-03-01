С 1 марта омичи смогут ездить в транспорте за 20 рублей

1 Март 2020 2020-03-01T09:20:01+03:00

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В Омске стартовала программа, которая позволит горожанам немного сократить свои расходы на общественный транспорт. С 1 марта до 30 июня можно проехать за 20 рублей. Правда, скидка действует только при оплате бесконтактной банковской картой «Мир».

– Для перевозчика поездка будет по-прежнему стоить 25 рублей – разницу компенсирует АО «Национальная система платежных карт» – оператор платежной системы «Мир», — пояснил директор департамента транспорта администрации города Александр Вялков.

В пресс-службе омской мэрии уточнили, что акция направлена на увеличение пассажиропотока в общественном транспорте и популяризацию национальной платежной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU