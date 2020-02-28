Медики омской скорой спасли пациента, а он очнулся и избил их

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:36:12+03:00

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Скорую своему непутевому сыну вызвала его мать. Когда бригада медиков приехала в дом на улице Королева, 28-летний пациент был пьян, сильно избит и находился без сознания. Фельдшеры отнесли его в машину, привели в чувства и повезли в больницу. Очнувшись, пациент в меру своего воспитания «поблагодарил» своих спасителей.

Алкоголик накинулся на них с кулаками и начал бить медиков по лицу и голове. Тем пришлось связать его и вызвать на помощь вневедомственную охрану.

– Прибывшие на место срабатывания росгвардейцы у входа в приемное отделение увидели автомобиль скорой помощи и лежащего на носилках нетрезвого гражданина, требующего его развязать, к тому же, высказывающего угрозы физической расправой находящимся рядом медикам. По требованию росгвардейцев прекратить противоправные действия гражданин успокоился, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – После оказания необходимой медицинской помощи, 28-летний гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж и кражи, был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU