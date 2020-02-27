Омские депутаты решают, как помочь «Тепловой компании» выйти из затяжного кризиса

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:40:56+03:00

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Одной из главных тем, рассмотренных на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам в Омском горсовете, стала ситуация с МП «Тепловая компания». Выяснилось, что задолженность предприятия составляет 1,4 млрд рублей, из которых 1,2 млрд – долги перед поставщиками и партнерами. Больше всего – около 600 млн рублей – муниципалы должны ООО «Газпром межрегионгаз Омск». В свою очередь «Тепловой компании» задолжали 1,2 млрд рублей. Обычные омичи, потребители услуг по отоплению, не оплатили в общей сложности около 450 млн рублей. Еще 430 млн – юрлица.

Выступавший перед парламентариями с отчетом глава «Тепловой компании» Владимир Тараненко рассказал, что за последний год удалось немного увеличить собираемость долгов с физлиц. Но ситуация продолжает оставаться очень серьезной. В частности у депутатов возник вопрос, как образовалась разница в 350 млн рублей между кредиторской и дебиторской задолженностями и куда ушли эти деньги.

– Предприятие обеспечивает снабжение миллионного города, основная часть сетей находится как раз на его балансе в эксплуатации и обслуживании, – подчеркнул важность вопроса председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов. – Тем более сейчас как раз принимают котельные, которые бросают хозяйствующие субъекты. Они явно не в отличном состоянии передаются, поэтому муниципальному предприятию еще и их приходится приводить в порядок.

Владимир Тараненко пояснил, что ситуация сильно осложнилась, после того как банк-кредитор снял со счетов предприятия все оборотные средства. По закону он мог это сделать, но теперь «Тепловой компании», которая планировала направить деньги на погашение долга за газ, приходится искать варианты решения проблемы. Затяжной кризис грозит стать настолько серьезным, что город может лишиться этого муниципального предприятия. Депутаты сошлись во мнении, что пока не поздно, надо срочно предпринять меры.

В качестве вариантов выхода из ситуации рассматривается распродажа части имущества предприятия, в частности газораспределительных сетей. Также возможно превращение «Тепловой компании» в акционерное общество, либо сдача ее сетей в концессию «Интер РАО».

– Для омичей это обернулось бы только плюсом, – пояснил Владимир Тараненко. – Для всего города были бы установлены единые тарифы и норматив. При этом он не превышал каких-то предельных значений. Это значит, что омичи бы не столкнулись с подорожанием услуг. В городе появился бы единый платежный центр, что только облегчило бы им жизнь.

Вероятно, к этому вопросу придется вернуться еще не раз. Резюмируя обсуждения на встрече с представителями «Тепловой компании» и мэрии, глава финансово-бюджетного комитета Омского горсовета Юрий Федотов рассказал, что, по его мнению, при сложившемся положении вещей предприятие самостоятельно не сможет выйти из кризиса.

– Депутаты сегодня задавали вопросы, возможно, неприятные, – объяснил Юрий Федотов. – Понятно, что если у предприятия долг в 350 млн, значит он по чьей-то вине образовался. Понятно, что городской совет не должен подменять оперативное руководство. Но, видимо, оперативное руководство в 2013 году, когда начались проблемы, было недостаточным, раз привело к такому результату. Поэтому депутаты, конечно, хотят, чтобы ситуация была прозрачной и понятной, а не потом уже постфактум по прошествии 3-5 лет узнать об этом. Уже была попытка обращения в Арбитражный суд о банкротстве, и после этого начались активные движения. Чтобы такая ситуация не повторялась, депутаты сегодня посмотреть меры по оздоровлению предприятия и выводу его из кризиса.

ИСТОЧНИК KP.RU