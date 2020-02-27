В Омске после визита лже-газовиков загорелась квартира
Большими неприятностями обернулся визит лжегазовиков в Омске для одной из жительниц. Сотрудники одной из многочисленных фирм как обычно пытались навязать замену шлангов и газового оборудования по завышенным ценам. В итоге по их вине случился пожар в одной из квартир по улице Масленникова. Осмотрев на кухне газовый кран, сотрудник выявил его неисправность и настоял на замене.
- Женщина подписала договор и акт ремонтных работ с представителем организации на сумму 1400 рублей. Через некоторое время в квартиру пришел слесарь и начал демонтаж. Газ воспламенился и начался пожар. Работник сразу же скрылся, - рассказали подробности случившегося в пресс-службе омской полиции.
Силовики уже установили, от какой фирмы приходили газовщики. Сейчас исполнителей некачественных работ, из-за которых чуть не сгорела квартира, ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU