В Омске после визита лже-газовиков загорелась квартира

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:26:20+03:00

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Большими неприятностями обернулся визит лжегазовиков в Омске для одной из жительниц. Сотрудники одной из многочисленных фирм как обычно пытались навязать замену шлангов и газового оборудования по завышенным ценам. В итоге по их вине случился пожар в одной из квартир по улице Масленникова. Осмотрев на кухне газовый кран, сотрудник выявил его неисправность и настоял на замене.

- Женщина подписала договор и акт ремонтных работ с представителем организации на сумму 1400 рублей. Через некоторое время в квартиру пришел слесарь и начал демонтаж. Газ воспламенился и начался пожар. Работник сразу же скрылся, - рассказали подробности случившегося в пресс-службе омской полиции.

Силовики уже установили, от какой фирмы приходили газовщики. Сейчас исполнителей некачественных работ, из-за которых чуть не сгорела квартира, ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU