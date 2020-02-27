ФСБ задержала омича с крупной партией наркотиков из США
Сибиряка приговорили к 5 годам
Парня задержали.
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С крупной партией наркотиков задержали у вокзала омича сотрудники ФСБ. Как выяснилось, посылку с зельем сибиряк заказал в США. Получал ее через поддельные документы. При задержании омич пытался избавиться от бумаг. В его машине силовики нашли 2682 гр. марихуаны и 763 гр. гашишного масла. Это подпадает под сбыт в крупном размере.
В ходе следствия сибиряк раскаялся и всячески помогал ходу дела. Только поэтому срок получился не таким большим. Как рассказали в пресс-службе омского управления ФСБ, омича приговорили к 5 годам и 1 месяцу колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU