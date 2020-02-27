Из-за снегопада в омском аэропорту задержали ряд рейсов

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:30:01+03:00

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Всю ночь в Омске шел сильный снегопад. За это время выпала почти месячная норма осадков. Из-за этого городские власти к утру даже не успели до конца справиться с последствиями стихии, хотя техника, по информации мэрии, работала всю ночь.

Непогода сказалась и на авиасообщении города. Из-за снегопада в омском аэропорту отменили или задержали ряд рейсов. Например, утренний полет в Москву пришлось перенести. Отменили рейс в Нур-Султан. С опозданием в несколько часов в Омске приземлился и самолет из Санкт-Петербурга. А пассажирам самолета на Пхукет вообще, судя по онлайн-табло, пришлось ждать вылета всю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU