«Был аномальный снегопад»: В мэрии объяснили, почему дороги после снегопада почищены плохо

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:12:12+03:00

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Городские власти объяснили, почему с утра после снегопада улицы Омска так плохо убраны. Коммунальщики работали всю ночь, на дороги вывели 432 единицы техники. Но справится с последствием непогоды до конца не удалось. Сибиряки в соцсетях жалуются на заснеженные дороги. Власти же сетуют, что прошел аномальный снегопад.

- Мощный снегопад, накрывший город, повлек очередной рекорд. За прошедшие сутки выпала месячная норма осадков, впервые за зимний сезон дорожные службы вывезли самое большое количество снега — более 18 500 кубометров, - сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Городские власти обещают в ближайшее время привести дороги в порядок.

- Сегодня ночью и завтра мы в усиленном режиме убираем снег с дорог, очищаем тротуары, подходы к остановкам, чтобы у людей была возможность проехать по дорогам и передвигаться по городу, — отметил вице-мэр Евгений Фомин.

ИСТОЧНИК KP.RU