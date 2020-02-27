2020-02-27T08:21:54+03:00
Общество

Водители, пытавшиеся объехать пробку на окраине Омска, попали в снежный плен

Впереди их ждал тупик
Станислав МУХИН
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Машины попали в снежный плен.Машины попали в снежный плен.Фото: ВКонтакте
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Сильный снегопад вмешался в жизнь города и омичей. Некоторым автолюбителям рано утром пришлось откапывать свои машины. Другим же и вовсе пришлось ждать помощи. В городе образовались пробки, а желание объехать с некоторыми горожанами сыграло злую шутки. Они оказались в тупике. Из-за не почищенной проселочной дороги вдоль лесного массива машины не смогли проехать.

- Объездная "поля" с Красноярского тракта. Движения нет. Кто решил объехать пробку, теперь стоят тут, - сообщил омич в соцсетях и выложил фотографию вереницы стоящих без движения машин.

Сколько автомобилисты простояли в снежном плену и как решили проблему, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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