В центре Омска горела 9-этажка

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:37:00+03:00

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ЧП случилось на улице Масленникова вчера, 26 февраля, вечером. Там начался пожар в одной из квартир 9-этажного дома. Горели кухня и коридор на площади 7 евю метров.

– В 17.06 поступило сообщение о пожаре в Октябрьском округе. От МЧС привлечены 8 единиц техники и 34 человека. Работало 4 звена газодымозащитной службы, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Также сообщается, что звеном ГЗДС спасены два человека, еще двое – по приставной лестнице. Семеро эвакуировались самостоятельно.

Пожар локализован в 17.35. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причины, обстоятельства материальный ущерб еще предстоит установить.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU