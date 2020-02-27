В центре Омска горела 9-этажка
ЧП случилось на улице Масленникова вчера, 26 февраля, вечером. Там начался пожар в одной из квартир 9-этажного дома. Горели кухня и коридор на площади 7 евю метров.
– В 17.06 поступило сообщение о пожаре в Октябрьском округе. От МЧС привлечены 8 единиц техники и 34 человека. Работало 4 звена газодымозащитной службы, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Также сообщается, что звеном ГЗДС спасены два человека, еще двое – по приставной лестнице. Семеро эвакуировались самостоятельно.
Пожар локализован в 17.35. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причины, обстоятельства материальный ущерб еще предстоит установить.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU