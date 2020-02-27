2020-02-27T07:35:10+03:00
Общество

Омские приставы взыскали с должников около 8 миллиардов рублей

Это исторический минимум
Станислав МУХИН
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Это исторический максимум.Это исторический максимум.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Служба судебных приставов подвела итоги своей работы в 2019 году. За этот период удалось взыскать с должников абсолютный максимум. Неплательщики внесли по счетам порядка 8 миллиардов рублей. Это судебные задолженности, долги по штрафам и, конечно, алименты. Только с неоплаты госпошлины удалось взыскать 1,3 млрд. рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

- В пользу детей за прошедший год взыскано более 157 млн рублей задолженности по алиментам, и в эту сумму не входят средства, которые выплачены должниками добровольно или удержаны из заработной платы работодателем, – сообщают в омской службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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