Омские приставы взыскали с должников около 8 миллиардов рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:35:10+03:00

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Служба судебных приставов подвела итоги своей работы в 2019 году. За этот период удалось взыскать с должников абсолютный максимум. Неплательщики внесли по счетам порядка 8 миллиардов рублей. Это судебные задолженности, долги по штрафам и, конечно, алименты. Только с неоплаты госпошлины удалось взыскать 1,3 млрд. рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

- В пользу детей за прошедший год взыскано более 157 млн рублей задолженности по алиментам, и в эту сумму не входят средства, которые выплачены должниками добровольно или удержаны из заработной платы работодателем, – сообщают в омской службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU