2020-02-25T09:53:20+03:00
Общество

В Омске вынесли приговор сотрудникам подпольного казино

Они создали целую сеть игорных заведений
Анна МИКУЛА
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В Омске вынесли приговор сотрудникам подпольного казино.В Омске вынесли приговор сотрудникам подпольного казино.Фото: Рамиль Галиев
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Вынесли приговор преступной группе из 11 человек, организовавшей в Омске целую сеть подпольных казино. Такие заведения были довольно хорошо законспирированы. Нередко они располагались в подвалах жилых домов.

– Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УМВД России по Омской области, оборудование изъято из оборота, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении преступления они не признали. По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимым было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 2,5 года условно с испытательным сроком от 1 года до 1,5 года.

Оборудование фигурантов и заработанные ими на нелегальном бизнесе деньги изъяты в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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