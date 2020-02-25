Умер выходец из Омской области маршал Язов
Не стало последнего маршала Советского союза Дмитрия Язова. Уроженец Омской области скончался на 96-м году жизни, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Минобороны РФ.
Дмитрий Тимофеевич Язов родился в 1924 году в деревне Язово Калачинского уезда Омской области. В годы Великой Отечественной войны он был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах. В 1987 году назначен министром обороны СССР.
В 1990 году Дмитрий Язов стал последним военачальником, которому было присвоено звание маршала Советского Союза.
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