Только за сутки мошенники дистанционно похитили у омичей почти 700 тысяч

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:15:01+03:00

Только за сутки интернет-мошенники похитили у омичей 700 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Омичей в очередной раз просят не поддаваться на уловки интернет-мошенников и ни в коем случае не называть незнакомым данные своих банковских карт. В основном от рук аферистов страдают пожилые и доверчивые люди.

– В течение дежурной смены полицейские приняли 17 заявлений омичей о дистанционных преступлениях, 11 из них совершены под предлогом якобы отмены различных несанкционированных банковских операций, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Суммы причиненного ущерба варьируются от 6 до 210 тысяч рублей. Всего со счетов потерпевших под различными предлогами похищено более 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU