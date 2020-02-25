2020-02-25T09:15:01+03:00
Общество

Только за сутки мошенники дистанционно похитили у омичей почти 700 тысяч

Причем большая часть случаев – звонки от «сотрудников службы безопасности банков»
Анна МИКУЛА
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Только за сутки интернет-мошенники похитили у омичей 700 тысяч рублей.Только за сутки интернет-мошенники похитили у омичей 700 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Омичей в очередной раз просят не поддаваться на уловки интернет-мошенников и ни в коем случае не называть незнакомым данные своих банковских карт. В основном от рук аферистов страдают пожилые и доверчивые люди.

– В течение дежурной смены полицейские приняли 17 заявлений омичей о дистанционных преступлениях, 11 из них совершены под предлогом якобы отмены различных несанкционированных банковских операций, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Суммы причиненного ущерба варьируются от 6 до 210 тысяч рублей. Всего со счетов потерпевших под различными предлогами похищено более 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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