Только за сутки мошенники дистанционно похитили у омичей почти 700 тысяч
Омичей в очередной раз просят не поддаваться на уловки интернет-мошенников и ни в коем случае не называть незнакомым данные своих банковских карт. В основном от рук аферистов страдают пожилые и доверчивые люди.
– В течение дежурной смены полицейские приняли 17 заявлений омичей о дистанционных преступлениях, 11 из них совершены под предлогом якобы отмены различных несанкционированных банковских операций, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Суммы причиненного ущерба варьируются от 6 до 210 тысяч рублей. Всего со счетов потерпевших под различными предлогами похищено более 700 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU