Омич решил отомстить жене и сжег дом, купленный на маткапитал

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:06:29+03:00

Теперь дети осталась без жилья, а их отцу грозит до 5 лет колонии

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Инцидент произошел в садоводческом товариществе, расположенном в Кировском округе городе. Там полностью выгорел дом, где жила семья с детьми. Пожарных вызвала владелица. Как выяснилось, коттедж построили на деньги маткапитала и он обошелся почти в полмиллиона.

А дальше открылись другие подробности. Выяснилось: собственный дом, чтобы отомстить хозяйке, сжег ее муж. Теперь дети омича остались без крыши над головой, а ему самому грозит до 5 лет колонии.

– В результате противоправных действий дом уничтожен полностью. Сумма ущерба составила 455 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следователем ОП № 3 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU