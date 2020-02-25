Омич решил отомстить жене и сжег дом, купленный на маткапитал
Инцидент произошел в садоводческом товариществе, расположенном в Кировском округе городе. Там полностью выгорел дом, где жила семья с детьми. Пожарных вызвала владелица. Как выяснилось, коттедж построили на деньги маткапитала и он обошелся почти в полмиллиона.
А дальше открылись другие подробности. Выяснилось: собственный дом, чтобы отомстить хозяйке, сжег ее муж. Теперь дети омича остались без крыши над головой, а ему самому грозит до 5 лет колонии.
– В результате противоправных действий дом уничтожен полностью. Сумма ущерба составила 455 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следователем ОП № 3 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».
ИСТОЧНИК KP.RU