2020-02-25T08:31:36+03:00
Происшествия

В Омской области две высокопоставленные сотрудницы почты растратили 9 млн

Женщинам уже вынесли приговор
Анна МИКУЛА
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Фигуранткам вынесли приговор.Фигуранткам вынесли приговор.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Две сотрудницы почтового отделения в Таврическом районе почему-то решили, что вверенные им средства организации – общие и их можно тратить, как захочется. В течение пяти лет начальник почтамта и начальник главной распределительной кассы бесконтрольно брали деньги и раздавали подчиненным.

Чтобы скрыть кражи, они подделывали документы – занижали сумму остатка на сумму, которую украли. Кроме того, препятствовали проведению проверок.

Их махинации не обнаружили даже после трех ревизий. В итоге уголовное дело возбудили уже по материалам УФСБ. Выяснилось, что с 2013 по 2018 год сообщницы похитили 8,9 млн рублей. Накануне им вынесли приговоры.

По информации областной прокуратуры, одна из фигуранток отказалась признавать вину и отказалась компенсировать ущерб. Вторая признала вину и начала сотрудничать со следствием.

Первую приговорили к 4 годам колонии, вторую – к такому же сроку, но условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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