2020-02-25T08:05:13+03:00
Происшествия

«Жаловалась, что устала от ребятишек»: Соседи многодетной омички, разбившейся после падения из окна, рассказали о семье

Женщину нашли лежащей около подъезда
Станислав МУХИН
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Шансов выжить у женщины не было.Шансов выжить у женщины не было.Фото: ВКонтакте
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Появились подробности трагедии, случившейся в одной из домов по улице 28-я Северная. Там под окнами нашли тело многодетной мамы. Омичка разбилась после падения из окна. Сейчас силовики выясняют, что случилось - суицид это или несчастный случай. Однако рассказы соседей все больше говорят в пользу первой версии. Оказывается, мама троих детей, которым 1 год, 2 и 4 года, давно жаловалась на жизнь.

- Устала от детей. 29 лет мамочке-то. Муж хороший,заработок нормальный у него, квартира большая,а она от детей устала, - делится соседка. -Теперь эти крошки остались на отце - о чем думала...

Как выяснилось, это уже не первая попытка свести счеты с жизнью. Знавшие семью говорят, что женщина уже прибегала к решительным шагам. Но сейчас остановить ее было некому - муж погибшей омички находился на работе. Все случилось на глазах детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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