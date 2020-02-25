В День защитника отечества омичка выбросила соседа в мусорный контейнер

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:33:41+03:00

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Неожиданную развязку получил конфликт омички с соседом на улице 5-я Чередовая. Все случилось 23 февраля. Очередная ссора для мужчины с оппоненткой закончилась полным провалом. После словесной перепалки сибиряк оказался внутри мусорного контейнера.

- Между 35-летней жительницей дома и ее соседом в подъезде произошел конфликт из-за асоциального образа жизни последнего. В ходе словесной перебранки женщина подняла мужчину за ворот куртки и волоком вытащила из подъезда на улицу, где погрузила в ближайший мусорный контейнер, - рассказали детали стычки в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Защитник отечества оскорбился и написал заявление в полицию. В ходе проверки медики выяснили, что у него инфицированное ранение спины о мусор. Бойкой соседке теперь может грозить административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU